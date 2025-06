Fortaleza bate o Atlético e afunda o time mineiro no Z3 do Brasileirão sub-20

O Fortaleza não deu chances para o azar e, nesta terça-feira (24), em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão sub-20, venceu o Atlético por 3 a 0. O placar foi construído ainda no primeiro tempo, com gols de Lucas Emanoel e Tomas Rocco. Depois, o camisa 10 repetiu a dose e marcou o terceiro na etapa final.

No primeiro gol, Lucas Emanoel cabeceou após um lindo cruzamento de Rafael Vaz. O Atlético pareceu abatido logo após o gol, e o Fortaleza aproveitou para ampliar com Tomas Rocco, que finalizou com categoria. No segundo tempo, administrando o confronto, Lucas reapareceu e marcou o terceiro após jogada de Bruninho.