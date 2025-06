Fluminense x Cuiabá, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola rola às 13h45, no estádio Marcelo Vieira, em Xerém

Às 13h45 desta quarta-feira (25), Fluminense e Cuiabá se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida será no estádio Marcelo Viera, no Centro de Treinamento de Xerém.

Onde assistir

A partida será exibida pela Flu TV, canal oficial do Fluminense, no Youtube.