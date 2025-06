Fluminense tem trio pendurado para duelo decisivo com o Mamelodi no Mundial

Após a vitória sobre o Ulsan HD, o Fluminense se prepara para o duelo decisivo diante do Mamelodi Sundowns, nesta quarta-feira (25), no Hard Rock Stadium, às 16h (de Brasília), pelo Mundial de Clubes. Assim, a equipe carioca avança às oitavas de final com um simples empate, porém terá que ficar de olho na lista de pendurados para não perder atletas na próxima fase.

Os dois primeiros receberam o amarelo no empate, sem gols, com o Borussia Dortmund, enquanto o atacante, que mudou a partida contra o Ulsan HD ao sair do banco, recebeu no duelo com o time sul-coreano.

O alerta aconteceu, pois o Tricolor viu o arquirrival ficar sem uma peça importante para as oitavas. O Botafogo avançou, mesmo com a derrota para o Atlético de Madrid, por 1 a 0. Entretanto, perdeu Gregore, pelo segundo amarelo, para o confronto com o Palmeiras.

Caso vença o time sul-africano e o Borussia tropece diante do Ulsan HD, o Fluminense garante o primeiro lugar. No entanto, se os dois vencerem, a definição das duas primeiras colocações será no saldo de gols.