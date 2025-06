Flamengo x Bayern no Mundial rende memes e provocações; veja

Rubro-Negro enfrenta o time alemão neste domingo, às 17h, no Estádio Hard Rock, em Miami, pelas oitavas de final do torneio

O Flamengo enfrentará o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O confronto, definido nesta terça-feira (24/6), rendeu memes e provocações nas redes sociais. O duelo ocorre após o time alemão perder por 1 a 0 para o Benfica e terminar em segundo lugar no Grupo C.

Desta forma, terá pela frente a equipe brasileira, que está garantida na liderança do Grupo D. A partida está marcada para domingo (29/6), às 17h, no Estádio Hard Rock, em Miami.