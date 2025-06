Flamengo vence o Santos por 2 a 1, pelo Brasileirão Sub-20, e sobe na tabela

Resultado pode fazer o time encerrar a rodada no Top3 da competição, Santos mais longe do G8, que dá vaga às quartas

Na tarde desta terça-feira (24/6), na Gávea, o Flamengo enfrentou o Santos pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20 e mandou muito bem. Venceu o Peixe por 2 a 1, com destaque para Felipe Teresa, autor dos dois gols da equipe carioca. O Santos descontou com gol contra de Da Mata.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 26 pontos e se consolida na zona de classificação para as quartas de final, o chamado Top 8. Já o Santos permanece com 18 pontos, se distancia do G8 e vê a classificação para a próxima fase cada vez mais complicada.