Flamengo acerta venda de goleiro do sub-20 para clube espanhol

Caio Barone vai se transferir para o Celta de Vigo, e Rubro-Negro manterá porcentagem do jovem em caso de futura venda

Sem espaço no time profissional, o goleiro Caio Barone está perto de deixar o Flamengo . O Rubro-Negro, afinal, acertou a transferência do jogador do sub-20 para o Celta de Vigo, da Espanha, por três temporadas. A informação inicial foi do “Flazoeiro”.

Apesar de nunca ter atuado em jogos oficiais com a camisa do Flamengo, o goleiro atuou apenas uma vez na equipe principal. No dia 21 de janeiro de 2024, o Rubro-Negro enfrentou o Philadelphia Union em um amistoso de pré-temporada.

Na reta final do segundo tempo, o técnico Tite colocou Caio Barone no lugar de Rossi. Após os poucos minutos nos Estados Unidos, o jovem foi apenas relacionado para enfrentar o Bolívar na Libertadores. No entanto, não entrou em campo.

No primeiro contrato profissional assinado em 2022, a multa rescisória de Caio no Rubro-Negro estava estipulada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões na cotação atual). Além disso, o goleiro possui passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira. Pelo Flamengo, conquistou duas Libertadores Sub-20 e a Copa Intercontinental Sub-20.