Cruzeiro x Atlético-GO, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir e escalações

A Raposa busca se manter no G8. Já o Dragão é o lanterna e precisa de uma vitória para tentar sair dessa situação

A partida será transmitida ao vivo pela TV do Cruzeiro, no Youtube.

Cruzeiro e Atlético-GO se enfrentam, às 15h desta quarta-feira (25), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 . O jogo acontece no Centro de Treinamento Toca da Raposa I.

Como chega o Cruzeiro

Os Crias da Toca buscam manter o embalo favorável na competição após três vitórias seguidas. Em 2025, foram sete vitórias, dois empates e cinco derrotas no total. O último triunfo foi na quinta-feira passada, quando a equipe superou o Internacional por 2 a 0 no Rio Grande do Sul.

Como chega o Atlético-GO

Por outro lado, o Atlético-GO está na lanterna do campeonato, na 20ª posição. O Dragão acumula nove derrotas, três empates e duas vitórias na competição. Dessa forma, está muito próximo do rebaixamento.

CRUZEIRO X ATLÉTICO-GO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 15ª rodada

Data e horário: 25/05/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Centro de Treinamento Toca da Raposa 1

Onde assistir: TV do Cruzeiro

CRUZEIRO: Otávio Costa; Bruno Alves, Victor Jesus, Kelvin Coutinho e William; Cauan Baptistella, Rhuan Gabriel, Lucas Belluco, Felipe Morais e Eduardo Pape; Rayan. Técnico: Luciano Dias.

ATLÉTICO-GO: Martins; Lira, Ivan, Pimenta, Jonathan; Macedo, Pérez, Pepê; Antônio, Yuri e Cauã. Técnico: Lucas Zanella.