Crespo é apresentado no São Paulo e diz ser ‘treinador melhor do que antes’

O passado foi algo atípico. Lembro que tivemos oito meses e nunca tivemos tempo para trabalhar seriamente. Eram muitos jogos. Alguns em menos de 48h. Lembro que a final do Paulistão foi um domingo e na terça-feira jogamos com o Sporting Cristal aqui para passar de uma fase, que o São Paulo não passava há oito anos. Isso 48h depois de ganhar o Paulistão. Era atípico e difícil. O presidente teve Covid, eu tive Covid. Tudo muito difícil. É muito complicado. Sempre entendo que se necessita tempo e paciência. Claro que com dinheiro, os tempos são mais curtos, isso é verdade. Não mudo o que pensei. Mas entendo que o passado me trouxe aqui hoje. Então tenho muito respeito e amor por esse passado. O São Paulo segue sendo grande, isso não é dúvida. E por isso estou aqui. O que vai acontecer? É ter paciência.

Luan

Seguramente, conheço Arboleda, Luan, Luciano. É bom. E seguramente vão me ajudar a conhecer os demais. Sei o que posso ter do Arboleda, Luciano, Luan… Todos em sua melhor versão e como pessoas, porque é verdade que estamos falando de atletas, jogadores, mas ao final do dia somos todos pessoas. E para mim isso é importante, conhecer as pessoas. Já conhecer algumas pessoas já é mais fácil, porque aí tenho mais espaço para conhecer novas pessoas. A partir daí, avaliaremos. Somos iguais ou melhores versões do que há 4 anos? Ou piores? Ao final do dia, vamos vendo. Como eles me conhecem e sabem minha exigência. O que pretendo em cada treinamento, cada jogo. Mas ao final, é uma avaliação dos jogadores comigo e eu com os jogadores. estamos falando sempre de pessoas.

Encontro de Crespo com a torcida

“Prazer pertencem a um lugar mágico e com muita história. O primeiro jogo vai ser contra o Corinthians e o único que posso fazer é, uma parte de mim desfrutar do espetáculo, e outra parte de mim focar em resolver a partida. Mas sinto muito orgulho de pertencer, estar aqui e saber que isso vai acontecer: o Morumbis lotado, vou poder viver isso.”