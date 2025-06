Corinthians x Vasco (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças, nesta quarta, às 15h, no Parque São Jorge, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria

Na sequência do Campeonato Brasileiro sub-20, Corinthians e Vasco medem forças, nesta quarta-feira (25), às 15h (de Brasília), no Estádio Alfredo Schürig, no Parque São Jorge, pela 15ª rodada. Assim, as duas equipes vivem momentos distintos, visto que o Cruz-Maltino está no G8, zona de classificação para a próxima fase, enquanto o Timão ainda está distante.

Dessa forma, a equipe paulista soma 17 pontos, na 14ª colocação, a cinco do próprio adversário. Afinal, os Meninos da Colina têm 22, na oitava posição, no momento.