Cobiçado por italianos, Wesley vê saída do Flamengo como certa

Um dos destaques do Flamengo nas últimas temporadas, o lateral-direito Wesley considera a sua saída do clube como algo definitivo nos próximos meses. Ele, aliás, revelou interesse da Juventus e Roma, mas só vai pensar no assunto após o término do Mundial de Clubes.

“Estamos vivendo o Mundial de Clubes, que está sendo uma experiência maravilhosa e queremos ir o mais longe possível. Sabemos bem qual é a nossa prioridade. Juve e Roma me querem, mas só vou pensar nisso quando terminar o torneio”, complementou.

A Juventus, aliás, prepara uma proposta pela contratação do jogador do Flamengo. A oferta seria na casa de 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) após a disputa do Mundial de Clubes. O valor, entrentanto, é considerado abaixo do esperado pelo Flamengo. Para vender Wesley, o clube carioca deseja receber algo em torno de 40 milhões de euros (cerca R$ 253,33 milhões). O lateral também alimenta o sonho de jogar na Premier League.

Propostas negadas pelo Flamengo

No ano passado, Wesley quase foi para o Atalanta, também da Itália, por 20 milhões de euros (R$ 120 milhões na cotação da época). Porém, o clube italiano desistiu do acordo de última hora. Neste ano, o Fla recusou as seguintes propostas: 15 milhões de euros (R$ 95,6 milhões) do Aston Villa, da Inglaterra; 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões) do Milan, da Itália; 25 milhões de euros (R$ 153 milhões) do Zenit, da Rússia.