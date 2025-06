Cavani aponta motivo da eliminação do Boca no Mundial de Clubes

Diante desse cenário, o clima no pós-jogo do lado boquense era de resignação e busca por explicações para o frustrante resultado. E um dos nomes que assumiu tal responsabilidade, ainda à beira do gramado do Geodis Park, foi o centroavante Edinson Cavani.

Com os resultados desta terça-feira (24) no Grupo C do Mundial de Clubes, Benfica e Bayern de Munique avançaram enquanto Boca Juniors e Auckland City ficaram pelo caminho. Com direito, aliás, a um melancólico empate em 1 a 1 entre os argentinos e a equipe de pior defesa na primeira fase da competição.

A análise do jogador de 38 anos foi pautada, principalmente, no empate contra o Benfica, ainda na rodada inicial. Após abrir 2 a 0 contra a representação portuguesa, o Boca ficou com um jogador a menos, após a expulsão do espanhol Ander Herrera, e viu seu adversário arrancar um valioso empate. De maneira irônica, marcando os dois tentos com figuras argentinas, casos de Ángel Di María e Nicolás Otamendi.

“Foi um jogo difícil. Eles (Auckland) se fecharam muito na defesa e se defenderam bem. Nunca encontramos o mecanismo para chegar a eles com mais clareza. No primeiro tempo, tivemos chances e não conseguimos aumentar a vantagem no 1 a 0. Eles continuaram jogando assim no segundo tempo e ficou difícil. Tenho certeza de que há coisas a melhorar, temos que seguir em frente. É uma pena que tenha terminado assim, mas tudo nos ajuda a aprender e a continuar melhorando. Começamos bem, competindo, mas hoje pagamos pelo gosto amargo da primeira rodada (Benfica)”, detalhou Cavani.

Repercussão

Como era de se espera, a queda do Boca Juniors no torneio que ocorre nos Estados Unidos rendeu fortes críticas de alguns dos principais veículos esportivos da Argentina. Como, por exemplo, o famoso portal da emissora local TyC Sports. Chamando a igualdade contra o Auckland City de “papelão”, o veículo destacou o elevado número de cruzamentos como um sinal de ineficiência criativa no ataque boquense. Ao todo, foram 82 bolas cruzadas na área do oponente neozelandês.

Em relação ao diário Clarín, apesar de ligeiramente mais leve, o tom de crítica foi nítido. A avaliação foi de que o Boca “sai do Mundial de Clubes como chegou: mostrando sua pior versão contra o Auckland City e com muitas dúvidas.”