Botafogo x Athletico-PR (Brasileiro Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Na décima colocação, Glorioso precisa vencer o Paranaense para não ficar muito longe do Z8 da competição nacional

O Botafogo recebe o Athletico-PR, nesta quarta-feira (25), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela rodada 15 desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Como chega o Botafogo

O Glorioso está bem no meio da tabela, com 19 pontos, na décima colocação. Assim, o time carioca precisa tirar uma diferença de quatro pontos para chegar ao G8, zona que permite o acesso às oitavas de final da competição. A equipe tem três vitórias e duas derrotas nos últimos compromissos.