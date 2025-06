Boca Juniors empata com Auckland City e dá adeus ao Mundial de Clubes

O Boca Juniors se despediu do Mundial de Clubes com um empate frustrante por 1 a 1 contra o Auckland City nesta terça-feira (24), pela terceira rodada do Grupo C. O gol do time argentino foi um contra, marcado por Garrow ainda no primeiro tempo, mas os neozelandeses conseguiram empatar com Gray, na segunda etapa.

LEIA MAIS: Milan quer Christensen para reforçar defesa na próxima temporada