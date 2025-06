Benfica sonda Almada, ex-Botafogo, mas Textor ressalta: ‘Não vamos vender’

Por outro lado, John Textor, proprietário do clube francês, não pretende avançar com o negócio. O norte-americano admitiu que só venderá o atleta se tiver uma proposta acima dos 40 milhões de euros (R$ 254,9 milhões).

O Benfica entra em campo, nesta terça-feira (24), pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, contra o Bayern de Munique, às 16h (de Brasília). No entanto, os Encarnados não poderão contar com o argentino Di Maria após o torneio, já que ele retornará ao Rosário Central, clube que o revelou. Nesse sentido, o clube busca a contratação de um compatriota do craque, Thiago Almada, do Lyon e ex-Botafogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vale lembrar que o empresário estreitou laços com a diretoria do Benfica durante as conversas por Arthur Cabral. O centroavante chegou ao Botafogo e está nos Estados Unidos na disputa do Mundial de Clubes.

“Falei com eles, mas até foi mais por respeito, pela boa relação que tenho com o Benfica. Como sabe, estivemos em negociações recentemente, por causa do Arthur Cabral. A minha conversa com o Benfica foi para deixar claro que não vamos vender o Thiago Almada”, disse ao jornal português “A Bola”.

Com a camisa do Lyon, Almada, de 24 anos, esteve em campo em 20 oportunidades, com dois gols e quatro assistências. Já pela seleção da Argentina, foi titular nas últimas quatro partidas e estufou a rede duas vezes.