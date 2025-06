Barcelona acerta com joia sueca de 19 anos

Atacante do Copenhague deve assinar na próxima semana; clube vai pagar 2 milhões de euros fixos mais bônus

Roony Bardghji, jovem atacante sueco de 19 anos, está muito perto de ser o novo reforço do Barcelona. A informação foi divulgada por Fabrizio Romano, especialista em transferências. De acordo com o jornalista italiano, já há um acordo verbal entre o jogador do Copenhague e o clube catalão, e a assinatura deve acontecer na próxima semana.

LEIA MAIS: Barcelona planeja retorno ao Camp Nou na Taça Joan Gamper