Artur cita calor dos EUA e celebra classificação do Botafogo: ‘Missão concluída’

Atacante afirma que duelo com o Atlético de Madrid, no Rose Bowl, estava bem quente, contudo valorizou empenho do elenco no confronto

Apesar do revés para o Atlético de Madrid por 1 a 0, o Botafogo garantiu a classificação para as oitavas do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, Artur destacou que o Alvinegro cumpriu a primeira missão, mesmo diante de um grupo difícil e do forte calor em Los Angeles, nesta segunda-feira (23), durante o confronto.

“Pelas circunstâncias do jogo, com sol muito quente, a nossa missão foi concluída com a classificação. Viemos para ganhar, mas faz parte do jogo (perder). Estamos felizes pelo empenho e agora é focar na próxima fase”, disse.