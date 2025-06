Aníbal Moreno evolui em recuperação e Palmeiras vive expectativa para contar com o volante

O Palmeiras se reapresentou e já começa a pensar no duelo contra o Botafogo, no próximo sábado (28), às 13h, pelo Mundial de Clubes. Entre as novidades para o confronto entre brasileiros, o Verdão poderá ter o retorno do volante Aníbal Moreno.

O volante ficou de fora da partida contra o Inter Miami após sair lesionado no duelo contra o Al-Ahly. O jogador evoluiu no tratamento do edema na coxa direita. Apesar do progresso, Aníbal realiza trabalhos supervisionados com o Núcleo de Saúde e Performance.