Zico participa de ação com Flamengo em Orlando e projeta oitavas do Mundial

Campeão do mundo em 1981 e ídolo do Flamengo , Zico fez a alegria dos torcedores na Casa Flamengo, em Orlando, nesta segunda-feira (23), em ação do clube na véspera do jogo com o Los Angeles pela terceira rodada da primeira fase de grupos do Mundial de Clubes.

Casa Flamengo

Zico, afinal, posou para fotos e conheceu a Casa Flamengo no Icon Park, que é um local aberto ao público e está todo decorado com as cores do Flamengo. Em uma tenda, o clube trouxe também as taças de campeão do mundo de 1981 e da Libertadores de 2022. No fim do dia haverá roda de samba no local, que também servirá de concentração para o jogo no estádio Camping World.

