Vitão será desfalque do Inter em dois jogos no Brasileiro após punição do STJD

O Inter recebeu a confirmação de que o zagueiro Vitão será desfalque nos dois próximos jogos da equipe no Campeonato Brasileiro. Afinal, a 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) considerou o defensor como culpado. Com isso, o camisa 4 do Colorado precisará cumprir dois jogos de suspensão diante de Vitória e Ceará.

As reclamações contra a atuação da arbitragem na derrota do Internacional para o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 3 de maio, foram os motivos para a denúncia do STJD. Apesar da sanção, o departamento jurídico do clube gaúcho entrará com um pedido na tentativa de obter um efeito suspensivo. O seu comportamento, aliás, foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita o fato de “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”.