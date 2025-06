Vasco pode tentar novo empréstimo até o fim do ano para manter Coutinho

Contudo, o clube mantém otimismo e acredita que o desejo de o atleta de continuar no Rio de Janeiro e no clube possa ser fundamental para um desfecho positivo nas negociações.

Ademais, Coutinho também quer continuar no Vasco. A ótima relação com Fernando Diniz é outro trunfo. O camisa 11 é considerado como uma peça-chave do esquema do treinador para a sequência da temporada.

O clima é de otimismo em São Januário. Acredita-se que o Aston Villa não irá dificultar um novo empréstimo, caso a rescisão não aconteça. Até porque o jogador abriu mão de bastante dinheiro para vir ao clube carioca, o que facilitou a vida dos ingleses, que precisavam aliviar a folha salarial.

Coutinho e o restante do elenco voltaram aos treinamentos

Depois de 10 dias de férias, o elenco do Vasco se reapresenta, nesta segunda-feira (23), e iniciará a preparação para o restante da temporada, no segundo semestre. No entanto, até o momento, o clube carioca não anunciou nenhum reforço antes do retorno das atividades no CT Moacyr Barbosa.