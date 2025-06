Theo Hernández aceita proposta e fica perto de acerto com o Al-Hilal

Lateral do Milan deve ser vendido por 25 milhões de euros após saída do Atlético de Madrid da disputa

Theo Hernández, lateral francês do Milan desde a temporada 2019/2020, está perto de trocar o futebol italiano pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. A negociação avançou após o jogador aceitar, no domingo, a proposta feita pelo clube saudita, atual campeão da temporada 2023/24. A preferência pessoal do presidente Fahad bin Nafel por Theo foi decisiva para a possível contratação.

LEIA MAIS: Rodrygo perde espaço e Real Madrid define preço para negociá-lo