Textor acerta venda de ações no Crystal Palace, da Inglaterra; veja valores

Nesta segunda-feira (23), o Crystal Palace anunciou seu novo sócio. Tudo começou quando o americano John Textor vendeu suas ações no clube para Woody Johnson, proprietário do New York Jets, time da NFL (liga de futebol americano dos Estados Unidos). O acordo foi fechado em 190 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão). Em nota oficial, o clube inglês informou a mudança societária e confirmou a assinatura do contrato que transfere as ações da Eagle Football, empresa de Textor, para Woody Johnson. A conclusão da negociação ainda depende de dois passos: a aprovação da Premier League e da Superliga Feminina.

Textor nunca escondeu o desejo de se desfazer de sua participação no Crystal Palace. Após muita procura, conseguiu finalizar a venda. "Não prevemos problemas e aguardamos ansiosamente a chegada de Woody como sócio e diretor do clube", escreveu o Crystal Palace no comunicado. O clube também agradeceu a John Textor, gestor de Botafogo e Lyon, pelos serviços prestados. Segundo a imprensa internacional, Textor pretendia receber cerca de 240 milhões de libras. Como não conseguiu atingir esse valor, acelerou a negociação por uma quantia menor, o que facilitou a preparação do Crystal Palace para disputar a próxima edição da Liga Europa. Textor estava no Crystal Palace desde 2021 A participação do clube na segunda principal competição europeia obrigou a venda. Como Textor também administra o Lyon, a UEFA não permite que um mesmo gestor comande dois clubes no mesmo torneio. Por isso, ele encaminhou a venda de 44,9% das ações — sua parte no Palace para Woody Johnson.