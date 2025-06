Site inglês aponta jogadores de clubes brasileiros como destaques no Mundial

Outros destaques no Mundial

De acordo com o site, portanto, outros quatro nomes também se destacaram na primeira semana do Mundial, como Salem Al-Dawsari, do Al-Hilal, Gonzalo García, do Real Madrid, Pedro Neto, do Chelsea, e Kenan Yildiz, da Juventus.

Além disso, vale ressaltar que os jornalistas mencionaram outros nomes também inclusive de outro jogador que atua no futebol brasileiro: John Árias, do Fluminense. Lionel Messi, do Inter Miami, e Michael Olise, do Bayern de Munique, também foram lembrados. No entanto, esses jogadores ficaram de fora do ranking final referente a primeira semana.