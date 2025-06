Simeone no Botafogo? Ex-diretor revela discussão em 2011

Sidnei Loureiro, ex-diretor de futebol do Glorioso, conta história de quando sugeriu o nome do então desconhecido treinador

Já há quase 15 anos no comando do Atlético de Madrid , Diego Simeone poderia ter parado no Botafogo antes de iniciar sua caminhada nos Colchoneros. É o que afirmou o ex-diretor do Glorioso, Sidnei Loureiro, em entrevista divulgada pela Fifa nesta segunda-feira (23/6), dia em que espanhóis e brasileiros duelam por vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

“A gente estava reunido e discutindo: ‘Vamos inovar, não vamos inovar… vamos trazer quem?’ Eu chego, então, para todo mundo e falo: ‘Eu tenho um nome: o do (Diego) Simeone’. Fiquei estudando futebol com ele por oito meses e me surpreendeu como ser humano, em termos de humildade e caráter. Porque como jogador a gente, como brasileiro, na verdade, não gostava dele porque ele batia em todo mundo, brigou com o Romário, era muito ruim jogar contra ele. Eu tinha essa visão e tudo mudou nesse curso que a gente esteve junto”, revelou.

Têm coisas que só acontecem com o Botafogo.. e com o Atlético

Atualmente, o ex-dirigente é um dos sócios da Licenci Sports + Tech, empresa especializada em licenciamento em escolinhas de futebol, com parceria com o Glorioso, entre outras equipes, e unidades nos Estados Unidos. Loureiro, então, brincou com a famigerada frase ‘têm coisas que só acontecem com o Botafogo’. Para ele, o mesmo vale para o Atlético de Madrid, citando a final da Liga dos Campeões de 2014.

“Eu mencionei isso naquele período e até brinquei que o Atlético – onde Simeone passou cinco temporadas da sua carreira como atleta – é muito parecido com o Botafogo. É aquele time sofrido, tem aquela coisa de só acontece com o Botafogo e só acontece com o Atlético também. Sofrer gol de Sergio Ramos nos descontos do segundo tempo em final de Liga dos Campeões da Uefa”, disse, antes de encerrar.

“Na minha visão, o Botafogo era um time que tinha de jogar de maneira reativa. Até pelas condições financeiras, do poder de contratação de grandes atletas, que a gente não tinha. Você precisava de um treinador que tivesse esse perfil, que eu acho que foi o que o Simeone fez no Atlético. Com o investimento que o Atlético tem, tão diferente de vários clubes bilionários europeus, o cara bateu duas finais de Champions, ganhou o Campeonato Espanhol, está sempre brigando”, finalizou.