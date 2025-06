Seleção Feminina inicia preparação na França para amistoso em Grenoble

Brasil joga nesta sexta-feira (27), no Stade des Alpes, em Grenoble

A Seleção Brasileira começou os preparativos na França para o amistoso contra o time local, marcado para sexta-feira (27), às 16h30 (horário de Brasília), no Stade des Alpes, em Grenoble. O técnico Arthur Elias comandou um treino focado em estratégias ofensivas, com ênfase na saída rápida do tiro de meta e atividades em espaço reduzido, buscando ajustar o time para o confronto.

Por enquanto, o grupo não está completo. Das jogadoras que atuaram na última rodada do Campeonato Paulista, só Fátima Dutra conseguiu estar presente no treino desta segunda-feira. Fê Palermo e Amanda Gutierres chegaram durante a noite, enquanto Kaká, Dudinha, Duda Sampaio, Jhonson e Mariza só se juntarão ao time na tarde de terça.