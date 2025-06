Rico Lewis, do Manchester City, é suspenso por três jogos no Mundial de Clubes

Lateral do Manchester City desfalca time contra a Juventus e nas oitavas após expulsão diante do Wydad Casablanca

Rico Lewis está fora dos próximos três jogos do Manchester City no Mundial de Clubes. A Fifa aplicou a suspensão ao lateral após a expulsão na partida de estreia contra o Wydad Casablanca. Com isso, ele desfalca o time não só na segunda rodada, mas também no confronto direto contra a Juventus e nas oitavas de final.

O cartão vermelho direto foi resultado de um lance duro com Samuel Obeng, atacante do Wydad. Lewis chegou primeiro na bola, mas acabou atingindo o rosto do adversário logo depois. A jogada aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo e, apesar da expulsão, não afetou o resultado: o City já vencia por 2 a 0 e segurou o placar até o fim.

Obeng recebeu atendimento médico e conseguiu continuar em campo.

A ausência de Lewis complica os planos de Pep Guardiola. Mesmo já classificado para o mata-mata, o Manchester City ainda disputa a liderança do Grupo G com a Juventus. Quem terminar em primeiro enfrentará o segundo colocado do Grupo H, onde Real Madrid, RB Salzburg e Al-Hilal seguem vivos na briga.

Por fim, após o apito final, Guardiola foi até o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel para conversar sobre a decisão de expulsar Rico Lewis.