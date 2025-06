Polícia indica mais um ex-dirigente do Corinthians no caso VaideBet

Yun Ki Lee, diretor jurídico na época do contrato com a casa de apostas, acabou enquadrado por omitir informações sobre as irregularidades / Crédito: Jogada 10

A Polícia Civil de São Paulo indiciou nesta segunda-feira (23/6), mais um ex-dirigente do Corinthians no inquérito do caso VaideBet. Yun Ki Lee, que chefiou o departamento jurídico do clube entre janeiro e maio de 2024 estaria envolvido na negociação que trouxe a casa de apostas para patrocinar o Timão no ano passado.