Palmeiras x América-MG (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e América-MG fazem um duelo pela parte de cima da tabela nesta terça-feira (24/6), às 16h, na Arena Barueri, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Verdão é o líder da competição, com 30 pontos, mas vê outras equipes se aproximarem e ameaçarem a primeira posição. Já o Coelho vem fazendo um grande torneio até aqui e é o terceiro colocado, com 24 pontos e sonhando com o topo e as vantagens no mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Palmeiras TV