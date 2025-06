Ônibus do Wydad se envolve em acidente em Washington

O ônibus do Wydad Casablanca, do Marrocos, se envolveu em um acidente de trânsito nesta segunda-feira (23), em Washington, durante a disputa do Mundial de Clubes. Quatro membros da delegação estavam no veículo, incluindo o técnico Mohamed Amine Benhachem, mas ninguém se feriu gravemente.

