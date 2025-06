No Grupo da Morte, Botafogo sai com vida, mesmo com derrota

A chave era da morte, diziam. Mas quem saiu com vida foi o Botafogo, mesmo com uma derrota para o Atlético de Madrid por 1 a 0, nesta segunda-feira (23), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela terceira rodada do Grupo B do Super Mundial de Clubes da Fifa.

Assim, houve empate triplo na pontuação: PSG (6), Botafogo (6) e Atlético de Madrid (6). As posições, então, foram definidas por saldo de gols, com os franceses passando em primeiro e o Glorioso, com o regulamento abaixo do braço, em segundo. Já o Seattle Sounders ficou zerado na classificação.