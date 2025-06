Napoli quer Darwin Núñez, mas esbarra em exigências do Liverpool

O Liverpool colocou Darwin Núñez à venda, e um dos clubes interessados no atacante uruguaio é o Napoli, atual campeão italiano. O jogador já teria dado sinal verde para a transferência, mas ainda falta um acerto entre os dois clubes.

O Napoli apresentou o projeto esportivo de Antonio Conte a Darwin, que se mostrou convencido com a proposta. A partir disso, o clube italiano seguirá em contato com o Liverpool, embora as negociações devam ser difíceis por causa das questões financeiras.

Na temporada 2024/25, Darwin marcou 7 gols em 45 jogos pelos Reds. Contratado em 2022 junto ao Benfica, ele não conseguiu se firmar com Jürgen Klopp nem com Arne Slot. O Liverpool pagou 75 milhões de euros fixos, mais 25 milhões em bônus por desempenho. Por isso, o clube não pretende liberá-lo por um valor baixo.

Apesar da aprovação de Darwin ao projeto napolitano, o salário ainda é um ponto pendente.

Enquanto isso, o Liverpool está perto de anunciar um novo reforço. O lateral-esquerdo Milos Kerkez, de 21 anos, que estava no Bournemouth sob o comando de Andoni Iraola, viajou nesta segunda-feira para Liverpool e deve assinar contrato nesta terça.