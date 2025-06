Memphis e Neto seguem troca de farpas pelas redes sociais

As cutucadas entre Memphis Depay e Neto seguiram após o apresentador criticar o holandês em seu programa. No Instagram, o jogador postou uma foto do ídolo corintiano com uma camisa sua e colocou um nariz de palhaço. O atacante também escreveu: “meu jogador favorito”, como legenda.

Neto respondeu na mesma moeda. O ex-jogador postou um story com uma foto de Memphis com uma foto sua, o nariz de palhaço e a mesma frase. Além disso, ambos colocaram um coração junto à mensagem na rede social.