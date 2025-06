Mbappé volta a treinar, mas segue como dúvida no Real Madrid

Recuperando-se de gastroenterite, atacante pode começar no banco contra o Salzburg; Xabi Alonso evita riscos antes do mata-mata

Fora dos dois primeiros jogos do Real Madrid no Mundial de Clubes, Kylian Mbappé ainda se recupera de uma gastroenterite que o levou ao hospital. Nesta segunda-feira (23), o atacante já apareceu no centro de treinamento e fez atividades leves na academia.

LEIA MAIS: Atlético de Madrid já pensa pós-Simeone e avalia Filipe Luís, do Flamengo