Marlon Freitas destaca classificação do Botafogo e cita discurso inflamado

Capitão faz análise sobre derrota para o Atlético de Madrid e não escolhe adversário para as oitavas de final do Mundial de Clubes

Mesmo com derrota para o Atlético de Madrid, o Botafogo superou o grupo da morte e avançou às oitavas de final do Mundial de Clubes. Após o duelo desta segunda-feira (23), pela terceira rodada do grupo B, o volante Marlon Freitas frisou a importância da classificação do clube na competição e também pontuou a motivação dentro de campo.

“De orgulho, de gratidão, era o nosso objetivo, sabíamos da dificuldade, um grupo muito forte, mas assim, nós fizemos, no meu ver, dois grandes jogos e metade de um. Contra o PSG mudamos um pouco a característica, mas fizemos um grande jogo hoje. Tivemos algumas oportunidades, mas enfim, acabamos tomando um gol no final. Mas o objetivo foi alcançado. O objetivo foi traçado, a gente alcançou, que era a classificação. Não temos nenhum motivo para estar triste, chateado, claro. A gente precisa corrigir, mas agora é comemorar. É muito importante para o clube, para marca do clube”, destacou Marlon Freitas.