Marcelo Teixeira diz que Santos ‘não está à venda e não tem preço’

“O modelo de SAF não vai ser do Marcelo Teixeira, o quadro associativo vai decidir. Aí vai ser um caminho de progresso para um clube que sofreu muito nos últimos tempos, mas que vai voltar às glórias”, disse Marcelo Teixeira, em entrevista para a Band.

“Imagina vender como outros fizeram com valores irrisórios. O caminho do Santos poderia ser igual ou piorar, vendido no momento de baixa. É como a bolsa de valores, com ações baixas. Alguns envolvidos pensam que é a hora, assumir o Santos, tumultuam nas redes sociais, SAF, SAF, SAF. Concordo, mas não como queriam fazer. Que foi o que ocorreu em outros clubes, com valores que não condizem. Poderia ser no Santos na segunda divisão, sem receitas e com dívidas. Poderíamos fazer uma SAF rápida e desvalorizar”. completou o mandatário.

Marcelo Teixeira pede para que o Santos seja novamente valorizado

Em dificuldades financeiras, com a dívida total próxima de R$1 bilhão, o Santos iniciou, em maio, o processo de transformação em SAF ao contratar uma corretora. Contudo, Teixeira defende que o Santos seja novamente valorizado para ser vendido por um valor que resguardem o direito do clube.

“É incalculável quanto vale o Santos. O Santos não tem preço hoje. Para virar uma SAF, de acordo com os desejos do quadro associativo, precisam ser valores que resguardem o direito do clube. O Santos não é clube de balcão de esquina. Santos tem marca, ídolos, nome, cor, torcida. Uma série de questões a serem respeitadas. O que responder o mercado vamos levar ao quadro associativo. Não vou antecipar valores. O Santos não está à venda. Tem suas dificuldades, mas não está à venda hoje. O Santos faz um trabalho para valorizar a marca. Buscando um modelo próprio de negócio. Avaliar o perfil de investidores no mundo. Essa marca é muito forte, não tem preço”, finalizou.