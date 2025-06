Manchester City goleia Al Ain e vai às oitavas do Mundial de Clubes

O Manchester City garantiu a vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Afinal, o time inglês goleou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 6 a 0, neste domingo (22), em Atlanta, pela 2ª rodada da fase de grupos. Os comandados de Pep Guardiola tiveram uma atuação dominante do início ao fim e marcaram com Gündogan, duas vezes, Echeverri, Haaland, Oscar Bobb e Cherki.

Com a vitória, o Manchester City chegou aos seis pontos, assim como a Juventus, da Itália, mas está em segundo por causa do saldo de gols. Contudo, as equipes se enfrentam no próximo dia 26, às 16h (de Brasília), para definir o líder e o vice-líder do Grupo G. Já Al Ain se junta ao Wydad Casablanca, do Marrocos, e estão eliminados do Mundial de Clubes.