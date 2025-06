Los Angeles x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Com seis pontos e 100% de aproveitamento, o Mengão não pode mais ser ultrapassado pelos outros adversários do grupo, pois leva vantagem no confronto direito. Por outro lado, o Los Angeles, que perdeu suas duas primeiras partidas, já está eliminado da competição.

Já classificado e com a liderança do grupo garantida, o Flamengo entra em campo para fechar sua campanha na primeira fase do Mundial de Clubes contra o Los Angeles. Na noite desta terça-feira (24), às 22h, o Rubro-Negro encara a equipe da Califórnia em Orlando.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e pelo streaming DAZN.

Como chega o Los Angeles

Último classificado para o Mundial, o Los Angeles acabou tendo a infelicidade de ser um dos primeiros eliminados. Além de tentar se despedir da competição com uma vitória, a equipe da Califórnia busca balançar a rede pela primeira vez no torneio. Giroud, principal estrela do elenco, passou em branco nos dois primeiros jogos e terá a oportunidade de deixar a sua marca contra o Flamengo.

Como chega o Flamengo

Com tudo que poderia ter direito na fase de grupos garantido, o Flamengo tentar avançar com 100% de aproveitamento. Apesar da marca importante, Filipe Luís pode aproveitar o confronto para poupar alguns jogadores. O foco está no controle de carga dos atletas e a prevenção de lesões. Uma das novidades da equipe pode ser Nico de la Cruz, que se recupera de uma torção no joelho esquerdo.

LOS ANGELES X FLAMENGO

Mundial de Clubes – 3ª rodada – Grupo D

Data e horário: 24/06/2025 (terça-feira), às 22h (de Brasília)

Local: Camping World Stadium, em Orlando (USA)

LOS ANGELES: Lloris; Palencia, Long, Segura e Hollingshead; Delgado, Igor e Tillman; Martinez, Giroud e Bouanga. Técnico: Steve Cherundolo.

FLAMENGO: Rossi; Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, De la Cruz (Evertton Araújo) e Gerson, Luiz Araújo, Michael (Everton Cebolinha) e Pedro Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Salman Falahi (QAT)

Assistentes: Ramzan Al Naemi e Majid Al Shammari (ambos QAT)

VAR: Não divulgado