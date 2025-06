Ídolo do Botafogo, o goleiro está defendendo o Cerro Porteño, do Paraguai e chegaria para a reformulação do time gaúcho / Crédito: Jogada 10

O Juventude negocia a contratação do goleiro Gatito Fernández, ex-Botafogo e atualmente no Cerro Porteño, do Paraguai. Aos 37 anos, ele deve chegar ao clube gaúcho por empréstimo. As duas partes já definiram os termos da negociação. Falta apenas a liberação do Cerro para o acordo ser concluído, já que o empréstimo não prevê compensação financeira ao clube paraguaio. Durante o Mundial de Clubes, o Botafogo tentou contratar Gatito, mas desistiu na reta final e manteve John como titular, com Léo Link como reserva imediato.