John pede atenção ao Botafogo contra o Atlético de Madrid no Mundial: ‘100% focados’

Goleiro diz que Alvinegro necessita ter uma atuação ainda melhor da que teve diante do Paris Saint-Germain para ficar com a vaga nas oitavas

Depois da histórica vitória sobre o Paris Saint-Germain, o Botafogo volta a campo nesta segunda-feira pela última rodada da fase de grupos do Mundial. Nesse sentido, a equipe mede forças com o Atlético de Madrid, às 16h (de Brasília), no Rose Bowl, e necessita apenas de um empate para avançar às oitavas. O goleiro John pediu atenção para não cometer erros e ser assertivo como na rodada anterior.

“Não passa pela nossa cabeça erro né? Claro que a gente minimiza, claro que a gente não que aconteça, mas a gente tem que estar focado 100%, para que isso não possa acontecer na partida, e tentar dar o nosso melhor sempre. Focado 100%, para não haver erros, para não haver nada que possa mudar o ritmo de jogo, mas eu tenho certeza que a gente vai dar o nosso melhor”, disse ao canal SporTV.