Gundogan descarta saída e quer seguir no Manchester City

Com o nome ligado a uma possível ida para o Galatasaray, Ilkay Gundogan tratou de encerrar os boatos. Mesmo em fim de contrato, o meio-campista deixou claro que sua intenção é seguir no Manchester City, com quem tem vínculo até junho de 2026.

