Grêmio pretende discutir aproveitamento de Arezo após marcar reunião

O Grêmio planeja colocar em prática algumas modificações no seu elenco simultaneamente ao retorno das atividades de preparação para a volta dos compromissos. Entre um dos cenários que a diretoria analisará são as chegadas de novos jogadores e até mesmo as saídas de algumas peças. Um dos assuntos que estarão em pauta nos próximos dias será a definição do futuro do atacante Arezo. O departamento de futebol do Imortal agendou um encontro com o uruguaio para discutir o seu aproveitamento na equipe.

Recentemente, o centroavante ressaltou novamente que tem o desejo em retornar ao Peñarol durante uma entrevista à rádio “El Epectador”, do seu país natal. As declarações não agradaram aos dirigentes e a reunião tem a intenção de descobrir qual a prioridade de Arezo para a sua carreira.