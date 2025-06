Gregore desfalca o Botafogo nas oitavas do Mundial de Clubes

Volante recebeu segundo cartão amarelo em derrota para o Atlético de Madrid, pela terceira rodada do grupo B da competição

O Botafogo já tem um desfalque certo para as oitavas de final do Mundial de Clubes. O volante Gregore recebeu um cartão amarelo aos 50 minutos do segundo tempo na derrota para o Atlético de Madrid, nesta segunda-feira (23), pela terceira rodada da competição.

Gregore, afinal, demorou a cobrar uma falta para ganhar tempo e acabou sendo punido pelo árbitro César Ramos. Sendo assim, ficará de fora no mata-mata, já que também havia sido advertido na vitória sobre o PSG, na última semana.