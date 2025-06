Fortaleza x Atlético, Brasileiro Sub-20: onde assistir e escalações

Em lados opostos na tabela, Leão do Picci busca vaga na próxima fase, enquanto Galo luta contra o rebaixamento

Fortaleza e Atlético se enfrentam nesta terça-feira (24), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em posições opostas na tabela, o Leão tenta entrar no G-8 e garantir vaga na próxima fase, enquanto o Galo luta contra o rebaixamento. A bola começa a rolar às 15h (de Brasília), no CT Ribamar Bezerra.

Onde assistir

A TV do Fortaleza transmite o jogo ao vivo no YouTube.