Flamengo x Santos (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

A partida entre Flamengo e Santos, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, aliás, terá transmissão do Flamengo TV.

Ainda buscando se firmar no G8 do Campeonato Brasileiro Sub-20, Flamengo e Santos fazem duelo nesta terça-feira (24), às 14h45 (de Brasília), pela 15ª rodada na Gávea, no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro está na sexta colocação, com 23 pontos, dois a mais que o nono colocado. Do outro lado, o Peixe, portanto, ocupa a 11ª posição, com 18 pontos, quatro menos que o oitavo colocado Vasco.

Como chega o Flamengo

O Flamengo teve uma baixa importante nos últimos dias e terá que se adaptar o mais rápido possível para o término da competição. O técnico Nuno Campos, afinal, pediu demissão do clube ao alegar problemas pessoais. Além dele, o auxiliar Gonçalo Cruz também não ficou no Rubro-Negro. Na última rodada, a equipe carioca, que ainda estava sob o comando de Nuno Campos, venceu o Atlético-GO por 3 a 1 e busca mais uma vitória para seguir dentro do G8 do Brasileirão.

Como chega o Santos

Do outro lado, o Santos também chega motivado para a partida contra o Flamengo. O time de Maurício Copertino, afinal, goleou o Fortaleza por 4 a 0 após sequência sem vitórias. Aliás, uma das apostas para balançar as redes é o atacante Robinho Jr., filho do ex-jogador Robinho. Os Meninos da Vila, assim, focam em chegar entre os oito para se classificar à próxima fase da competição.

FLAMENGO x SANTOS

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 15ª rodada

Data-Hora: 24/6/2025 (terça-feira), às 14h45 (de Brasília)

Local: Gávea, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Flamengo TV

FLAMENGO: Eduardo Jung; Guilherme, Yago, Johnny, Luiz Phellipe; Luis Aucélio (C), Christian, Fred; Alan Santos, Rafael Couto e Felipe Lima. Técnico: Leonardo Ramos.

SANTOS: Rodrigo Falcão; Gabriel Simples, João Alencar, João Ananias e Vinícius Lira; Gustavo Henrique, Profeta e Pepê Fermino; Robinho Jr. , Mateus Xavier e Alejandro Villarreal. Técnico: Maurício Copertino.

Árbitro: Lucas de Melo Maciel Barcelos (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Fabio Ramos Franca (Ambos RJ)