Flamengo reencontra ‘velho conhecido’ em jogo contra o Los Angeles FC

Igor Jesus, que teve passagem pelo Rubro-Negro, defende as cores do time da Califórnia e ainda gera 'dor de cabeça' nos bastidores

Já classificado, o Flamengo vai finalizar a fase de grupos do Mundial de Clubes contra o Los Angeles, nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), em Orlando. O time vai ter um reencontro com o volante Igor Jesus, que ainda gera problemas nos bastidores por conta de uma negociação com o Estrela Amadora, de Portugal.

“É um momento muito especial falando da partida contra o Flamengo é um clube que eu tenho um carinho enorme. Flamengo é uma grande equipe será uma grande partida duas grandes equipes, eu espero sair vencedor certeza”, disse Igor Jesus.