Flamengo: paródia de ‘dezembro de 81’ viraliza com provocações aos europeus

A histórica vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Chelsea, na última sexta-feira (20), segue repercutindo entre os principais assuntos do Mundial de Clubes da Fifa. Das provocações às paródias, tudo tem viralizado mais que o habitual — motivado, também, pelo desempenho brasileiro no torneio. O vídeo do momento, desta vez, leva o toque da criatividade do FutParódias.

No ritmo do emblemático canto ‘Em dezembro de 81’, o vídeo que leva trechos como “Chelsea, o teu papai chegou” se tornou viral especialmente no TikTok. A paródia leva o tom bem-humorado típico do canal e resume, em partes, o espírito provocativo entre sul-americanos e europeus.