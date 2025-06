Filipe Luís faz mistério, mas admite mudanças contra Los Angeles

Classificado para as oitavas como cabeça de chave, Flamengo terá novidades no último jogo da fase de grupos do Mundial

Já garantido nas oitavas de final do Mundial de Clubes como cabeça de chave, o Flamengo terá mudanças na última partida. Afinal, o técnico Filipe Luís pretende ter força máxima no mata-mata e, para isso, não vai correr risco de perder alguém por suspensão ou desgaste físico. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (23), o treinador admitiu que vai poupar alguns jogadores, mas não revelou nomes e fez mistério sobre a escalação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Flamengo lidera o Grupo D com seis pontos e já está classificado como líder. Após dois jogos na Filadélfia, o Rubro-Negro jogará em Orlando, outro local que conta com alto número de brasileiros nos Estados Unidos. Dessa forma, terá novamente o apoio em massa da torcida. O treinador não esconde a alegria de representar o clube do coração desde a infância na principal competição de clubes do mundo.

“Para mim é um privilégio estar aqui representando o clube que torço desde pequeno. É uma experiência incrível, com partidas diferentes, que não estamos acostumados a ver, além de rivais potentes e perigosos. Está sendo uma experiência maravilhosa. A organização está perfeita e espero que mais clubes possam ter o mesmo privilégio de jogar uma competição desse nível”, afirmou.

Filipe Luís deve poupar pendurados e desgastados

Após o jogo contra o Chelsea, a comissão técnica de Filipe Luís avaliou a situação dos jogadores e os riscos para o jogo contra o Los Angeles. Afinal, nomes como Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata estão pendurados — no Mundial, assim como na Copa do Mundo, dois cartões geram suspensão automática. Assim, nomes como Allan, Michael, Cebolinha e Pedro podem ganhar uma oportunidade.

Além disso, outros jogadores apresentaram desgastes, como Léo Pereira, Ayrton Lucas e Jorginho, nomes que mais correram até aqui na competição. Dessa forma, poderão ser poupados. Por outro lado, o meia De La Cruz, que voltou a alegar dores no joelho, será desfalque. Os exames, no entanto, não apontaram lesão.