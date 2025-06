Filipe Luís destaca polivalência de Plata no Flamengo

Gonzalo Plata brilhou na vitória do Flamengo sobre o Chelsea, da Inglaterra, e ganhou ainda mais moral com o técnico Filipe Luís. Afinal, o jogador equatoriano deu duas assistências na vitória por 3 a 1 sobre o clube inglês, que garantiu o Rubro-Negro nas oitavas de final como cabeça de chave. Assim, o treinador destacou a polivalência do atacante.

“Plata é um jogador importantíssimo para nós. Ele é tão bom que pode jogar em todas as posições do ataque. Estamos contentes com o seu rendimento. Acredito que a sua melhor posição seria por dentro, onde se sente mais confortável como meia-ponta interior que joga entre linhas. Mas ele tem condições de fazer todas as funções ofensivas”, disse.