Fanática pelo Palmeiras, mãe de brasileiro do Inter Miami fez pedido especial ao filho

Brasileiros e norte-americanos se enfrentam em duelo que pode vale vaga, a ambos, às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa / Crédito: Jogada 10

O Hard Rock Stadium, em Miami, será palco de um duelo decisivo entre Palmeiras e Inter Miami, pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Um confronto que, aliás, dividirá o coração de Carla Frugis Afonso. Palmeirense de berço, ela é mãe do atacante Leo Afonso — único brasileiro no elenco da equipe da MLS — e viverá um dilema particular a partir das 22h (de Brasília). Arquitetando um meio-campo entre o amor materno e a fidelidade alviverde, Carla tenta equilibrar as emoções diante do confronto que definirá a liderança do Grupo A. “Com certeza, eu ficaria muito feliz se o Leo entrasse e fizesse um gol, mesmo que fosse contra o Palmeiras. Mas, de repente, o cenário ideal é um empate. O Leo faz um gol, o Verdão faz um gol e fica todo mundo feliz. Um sonho”, declarou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com quatro pontos cada, as duas equipes entram em campo com chances de classificação às oitavas de final. Um empate garante ambas, por exemplo, mas com os brasileiros levando a melhor no saldo. Porto e Al-Ahly ainda não venceram e somam apenas um ponto. Palmeiras como herança Natural de São Paulo, Carla cresceu frequentando o antigo Parque Antártica ao lado do pai. Vivenciou, com ele, episódios como um tumulto entre torcidas que a obrigou a esconder-se em uma casa. Apesar da mudança para os Estados Unidos há mais de uma década, manteve vivo seu amor pelo clube. Ela busca acompanhar a equipe mesmo com horários desfavoráveis e apesar de toda distância. Carla, inclusive, já fez um pedido especial ao filho: quer ganhar uma camisa do clube paulista após a partida. Ela não exigiu a troca com nenhum jogador específico, apenas deseja realizar o sonho de guardar um símbolo do time que sempre carregou no coração.