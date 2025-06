Equipe tradicional da Itália evita queda à Série C após confusão na arquibancada

A Sampdoria conseguiu evitar o rebaixamento à terceira divisão do Campeonato Italiano , neste domingo (22), em um duelo com o Salernitana, cercado por uma confusão nas arquibancadas. Afinal, uma briga generalizada interrompeu o confronto, quando os visitantes venciam por 2 a 0, e a bola não rolou mais.

No jogo de ida, a Sampdoria, que conquistou o Calcio em 1990-91, venceu por 2 a 0, com gols de Meulensteen e Curto. Assim, na volta, a arbitragem teve que interromper a partida, após uma confusão nas arquibancadas, aos 20 minutos do segundo tempo. Massimo Coda e Giuseppe Sibilli foram os autores dos gols do time fundado em 1946.

Durante o atrito, torcedores atiraram sinalizadores em campo, no Estádio Arechi, em Salerno. Como o tumulto não teve fim, o confronto não pode voltar, o que decretou a permanência do time na segundona.

Curiosamente, a equipe de Gênova foi rebaixada para a Série C em campo, ao terminar em 18º lugar. No entanto, uma punição ao Brescia mudou a classificação final, deixando a Samp em 17º. A Federação puniu o clube por irregularidade nas finanças. Assim, o time perdeu quatro pontos e caiu e divisão